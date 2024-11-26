Волгоградским аграриям советуют следить за норами

Теплый ноябрь в Волгоградской области благоприятно сказался на популяции мышей, которые стали активно размножаться. Как сообщает V102.RU со ссылкой на филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, этому способствовала погода и наличие кормовой базы.

В Волгоградской области основным вредителем на посевах озимых зерновых культур в зимний период является обыкновенная полевка.

- Фитосанитарный мониторинг, проведенный в осенний период, показал, что произошло небольшое увеличение численности грызунов по сравнению с летним периодом. Отмечены единичные норы на краевых полосах отдельных полей озимых, граничащих с лесополосами и другими необрабатываемыми участками, - сообщают специалисты Россельхозцентра.

Зимой при наличии снежного покрова и стабильных температур грызуны могут интенсивно размножаться. В целях предупреждения распространения мышей необходимо регулярно обследовать посевы озимых культур.

- При обнаружении мышевидных грызунов с численностью выше ЭПВ (от 50 жилых нор/га) следует провести обработку родентицидами, - советуют в Россельхозцентре.

Для этого используются препараты, разрешенные к применению на территории России, которые вносят в норы.

Фото: архив V102.RU