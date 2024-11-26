Волгоградец Магомедганифе Гусейнов в Ханты-Мансийске стал серебряным призером чемпионата мира по смешанным единоборствам ММА, сообщает V102.RU.
В международном турнире в общей сложности сражались более 150 участников из более 30 стран, которые оспорили 16 комплектов наград. И Магомедганифе стал соискателем медали, дойдя до финала в весовой категории до 56, 7 кг. Ученик Насыра Гусейнова только в нынешнем году дебютировал на профессиональном уровне, поэтому данный успех для спортсмена вдвойне приятен.
21-летний боец, начиная со стадии 1/8 финала, поочередно разобрался с соперниками из Алжира, Киргизии и Монголии. В решающем поединке за золото случилось повторение финала чемпионата России полугодичной давности, в котором Магомедганифе в Нижнем Новгороде встречался с Абдул-Маликом Сириевым и уступил титулованному оппоненту. К сожалению, и в финале мирового чемпионата на этот раз боец из Ингушетии оказался сильнее волгоградца, завоевав звание чемпиона мира.
При этом серебро и титул вице-чемпиона мира, добытые Гусейновым, можно назвать историческим результатом для Волгоградской области, так как это на данный момент самое большое достижение представителей нашего региона в соревнованиях ММА столь высокого уровня. А сам Магомедганифе вместе с успешным выступлением еще и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Фото: Союз ММА России vk.com