В международном турнире в общей сложности сражались более 150 участников из более 30 стран, которые оспорили 16 комплектов наград. И Магомедганифе стал соискателем медали, дойдя до финала в весовой категории до 56, 7 кг. Ученик Насыра Гусейнова только в нынешнем году дебютировал на профессиональном уровне, поэтому данный успех для спортсмена вдвойне приятен.

21-летний боец, начиная со стадии 1/8 финала, поочередно разобрался с соперниками из Алжира, Киргизии и Монголии. В решающем поединке за золото случилось повторение финала чемпионата России полугодичной давности, в котором Магомедганифе в Нижнем Новгороде встречался с Абдул-Маликом Сириевым и уступил титулованному оппоненту. К сожалению, и в финале мирового чемпионата на этот раз боец из Ингушетии оказался сильнее волгоградца, завоевав звание чемпиона мира.