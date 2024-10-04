В Волгограде бизнесмен задолжал уволенным работникам более 300 тысяч





В Волгограде следователи регионального СУ СКР добились выплаты заработной работникам одной из коммерческой управляющей организации. Как сообщает V102.RU, после увольнения девять сотрудников не досчитались более 300 тысяч рублей.

– Следственным отделом по Тракторозаводскому району СУ СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой управляющей организации, подозреваемого в ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), – рассказала подробности информагентству официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – Благодаря следователям удалось восстановить нарушенные трудовые права граждан. В настоящее время долг перед ними бывшим работодателем полностью погашен.

По данным следствия, в октябре прошлого года из фирмы обвиняемого по собственному желанию уволились девять сотрудников. При расторжении трудовых договоров директор не рассчитался с ними в полном объеме по заработной плате и не выплатил компенсацию за неиспользованный отпуск.

Во время расследования выяснилось, что в период образования задолженности на счетах организации имелись денежные средства в размере 1 миллиона рублей, которых с лихвой хватило бы рассчитаться с сотрудниками.

– Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – добавила Рудник.