Расследования

В Волгограде бизнесмен задолжал уволенным работникам более 300 тысяч

Расследования 04.10.2024 10:20
0
04.10.2024 10:20


В Волгограде следователи регионального СУ СКР добились выплаты заработной работникам одной из коммерческой управляющей организации. Как сообщает V102.RU, после увольнения девять сотрудников не досчитались более 300 тысяч рублей. 

– Следственным отделом по Тракторозаводскому району СУ СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой управляющей организации, подозреваемого в ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы),  рассказала подробности информагентству официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – Благодаря следователям удалось восстановить нарушенные трудовые права граждан. В настоящее время долг перед ними бывшим работодателем полностью погашен.

По данным следствия, в октябре прошлого года из фирмы обвиняемого по собственному желанию уволились девять сотрудников. При расторжении трудовых договоров директор не рассчитался с ними в полном объеме по заработной плате и не выплатил компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Во время расследования выяснилось, что в период образования задолженности на счетах организации имелись денежные средства в размере 1 миллиона рублей, которых с лихвой хватило бы рассчитаться с сотрудниками. 

– Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – добавила Рудник. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.10.2024 12:23
Расследования 04.10.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 08:50
Расследования 04.10.2024 08:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 20:36
Расследования 03.10.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 19:19
Расследования 03.10.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 16:37
Расследования 03.10.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 10:45
Расследования 03.10.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 09:09
Расследования 03.10.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 08:05
Расследования 03.10.2024 08:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2024 19:25
Расследования 02.10.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2024 16:38
Расследования 02.10.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2024 16:03
Расследования 02.10.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2024 15:38
Расследования 02.10.2024 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2024 14:35
Расследования 02.10.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2024 10:31
Расследования 02.10.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2024 08:37
Расследования 02.10.2024 08:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:23
Уверенная в себе волгоградка попалась на нетрезвом вождении в День РоссииСмотреть фотографии
12:21
Герой России Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде проходит инаугурация Героя России Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:38
Инаугурация Андрея Бочарова: смотрим, кто приехал разделить торжество моментаСмотреть фотографии
11:26
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Хотелось порадовать болельщиков на новой Динамо Арене»Смотреть фотографии
10:44
РПН предупредил волгоградцев о смертельном вирусе из АфрикиСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом вспылившая именинница зарезала ножом своего ухажёраСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде бизнесмен задолжал уволенным работникам более 300 тысячСмотреть фотографии
10:15
Онлайн-трансляцию инаугурации Андрея Бочарова можно увидеть в VKСмотреть фотографии
10:04
В храм Иоанна Воина доставили старинную икону Божией МатериСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом разыскивают водителя, сбившего на федеральной трассе пенсионеркуСмотреть фотографии
09:11
В Волжском 76-летний пенсионер на ул. Металлургов насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
В Волгоградской области 13-летняя школьница «обновила» приложение на 156 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:10
Волгоградская облдума закупает 300 наручных часов за 1,1 млнСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области синоптики пообещали теплые и солнечные выходныеСмотреть фотографии
06:54
Лето красное пропели? Под Волгоградом село Перегрузное с 10 октября останется без питьевой водыСмотреть фотографии
06:32
Превышение порога заболеваемости ОРВИ в Волгограде сохраняется на уровне 20%Смотреть фотографии
21:32
Под Волгоградом отработали сценарий попадания БПЛА в четырехэтажкуСмотреть фотографии
21:19
В Волгоградской области подорожали сладкие презенты учителямСмотреть фотографии
21:01
«Динамо-Синара» уступило «Астраханочке» в первом матче на новой аренеСмотреть фотографии
20:36
В Волгограде хакер навешал кредитов на участника СВОСмотреть фотографии
20:19
Открытие «Динамо Арены» в Волгограде: видеосюжет ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:48
Инаугурацию Андрея Бочарова покажут на голубых экранахСмотреть фотографии
19:28
Останки красноармейца обнаружили на стройке возле храма Иоанна КронштадтскогоСмотреть фотографии
19:19
Волгоградский охотник получил срок за арсенал оружия и рога сайгаковСмотреть фотографии
18:39
«Яблоку негде упасть»: в Волгограде с аншлагом открыли новый комплекс «Динамо Арена»Смотреть фотографии
18:07
Сотрудники волгоградского УФСБ почтили память погибшего в Чечне коллегиСмотреть фотографии
17:56
В Волжском спешащий мотоциклист «воткнулся» в ВАЗ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
В Правительстве России рассказали, какие выплаты полагаются участникам СВО за ордена и медалиСмотреть фотографии
16:41
Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафикаСмотреть фотографии
 