Среди пострадавших – ребёнок: пассажиров разбившейся маршрутки доставили в больницу Волгограда

Пассажиров междугородней маршрутки «Камышин-Волгоград», разбившейся в ДТП на трассе в Волгоградской области, доставили в больницу №25 в областном центре. Среди пострадавших, сообщает ИА «Высота 102», есть ребёнок.

По данным облздрава, в Больничный комплекс с места аварии доставлены:

- мужчина 1974 года рождения,

- мужчина 2001 года рождения,

- мужчина 1983 года рождения,

- женщина 1961 года рождения,

- женщина 1973 года рождения,

- женщина 1950 года рождения.

Ещё один пострадавший мужчина отказался от госпитализации.

- В больницу №7 доставлен ребёнок 2010 года рождения. Состояние пострадавших уточняется. Были привлечены две бригады скорой помощи дубовской ЦРБ, бригада Горно-балыклейского трассового медицинского пункта, - сообщили в облздраве.

Напомним, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение микроавтобуса и «Газели» произошло в Дубовском районе на 603-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

В настоящее время на месте работают следователи, которым предстоит установить всё обстоятельства происшествия.