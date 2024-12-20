



В Дзержинском районе Волгограда организовано расследование обстоятельств ночного пожара в ресторане «Родник», по адресу: ул. Качинцев, д.79. Как сообщает ИА «Высота 102», к этой работе, помимо специальных служб, подключилась и прокуратура.

- Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль установление обстоятельств пожара в заведении общественного питания. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве журналистам.

Напомним, по данным МЧС России, пожар в здании с деревянными перекрытиями начался на исходе 19 декабря. Пламя быстро объяло всё сооружение. К тушению возгорания были привлечены 48 специалистов и 16 единиц техники. Слаженными усилиями в 00:07 пожар был локализован, а в 1:58 потушен.

Отметим, о погибших или пострадавших не сообщается.