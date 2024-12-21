В больницах Волгограда остаются трое пассажиров разбившейся маршрутки

В двух медучреждениях Волгограда остаются трое пострадавших в результате ДТП с камышинской маршруткой. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 50-летний мужчина и 83-летняя женщина получают медпомощь в больнице СМП №25. Состояние их оценивается как стабильное.
14-летняя девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии больницы №7. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Другие пассажиры после осмотра отказались от госпитализации.
Напомним,
столкновение микроавтобуса и «Газели» произошло накануне, 20 декабря, в Дубовском районе на 603-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Сообщалось, что в аварии пострадали семеро пассажиров маршрутки.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области