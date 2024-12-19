ДТП с трамваем и грузовиком в Волжском попало на видео

Расследования 19.12.2024 10:51
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19.12.2024 10:51
Видеокамеры уличного наблюдения зафиксировали момент столкновения трамвая и грузовой ГАЗели в Волжском. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 6-42 ч. на пересечении улиц Генерала Карбышева и Мира.
В результате ДТП никто не пострадал.
В главке напоминают, что проезд перекрестков требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.
Ранее, напомним, сообщалось о сбоях в движении трамваев №№4 и 7 из-за ДТП.
Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области
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