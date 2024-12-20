Общество

Выходные обещают быть туманными в Волгоградской области

Общество 20.12.2024 21:24
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20.12.2024 21:24


В Волгограде и области в предстоящие выходные синоптики прогнозирую туманы и температуру до +4 градусов, передает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

– В субботу, 21 декабря, ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Ветер днем южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью +1…-4º, при прояснении до -8º; днем -1…+4º, – говорится в краткосрочном прогнозе. 

Воскресенье для волгоградцев также обещает быть туманным и теплым. 

– 22 декабря местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +3…-2º, днем -1…+4º, – прогнозируют синоптики. 

В понедельник ожидаются небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +6 градусов.

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