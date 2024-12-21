В Волжском Лада Калина сбила подростка и скрылась

Происшествия 21.12.2024 13:09
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21.12.2024 13:09
В Волжском задержали водителя автомобиля, который сбил подростка, а потом скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 20 декабря, на пересечении ул. Королева и пр. Ленина.
Лада Калина сбила 17-летнего юношу, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному, после чего скрылась с места ДТП. Однако водителя установили. Подросток был госпитализирован.
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