Самая длинная ночь в 2024 году ожидает волгоградцев 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, наступил День зимнего солнцестояния. Солнцестояние начнётся в 12:20 по московскому времени, передает V102.RU.
В этот день в Северном полушарии наступит астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия — 20 марта 2025 года. В Южном полушарии, наоборот, наступает астрономическое лето.
В день зимнего солнцестояния наблюдается самый короткий световой день в году. Соответственно, 21 декабря также будет самая длинная ночь в году.
День зимнего солнцестояния считается главным признаком наступающей весны. Продолжительность светового дня после 21 декабря начнет постепенно увеличиваться.