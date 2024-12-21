Борт из Казани прилетит в Волгоград с опозданием из-за атаки БПЛА

В расписании авиарейсов Казань-Волгоград и Волгоград-Казань 21 декабря произошли изменения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта, самолет Embraer авиакомпании «Икар» из столицы Татарстана в город-герой должен был приземлиться в 19-05 ч., однако ориентировочно он задержится до 22.45 ч.
Соответственно, переносится на другое время вылет в Казань самолета из аэропорта в Гумраке - с 20.05 ч. до 23.30 ч.
Это связано с временным закрытием аэропорта в Казани. По сообщению Минобороны, сегодня утром в Казани силами ПВО был сбит беспилотник.
Фото V102.RU