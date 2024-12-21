В Волгограде выбрали главное место для встречи Нового года

Фото ЦПКиО (архив)
Общество 21.12.2024 10:47
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21.12.2024 10:47
Фото ЦПКиО (архив)
В ночь на 31 декабря в ЦПКиО пройдет праздничное мероприятие «Новогодняя ночь». Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, в парке приготовили развлекательную шоу-программу, ведущими которой станут Дед Мороз и Снегурочка.Уже завтра, 22 декабря, в ЦПКиО включат иллюминацию на главной городской елке. Начало праздника – в 16.00 ч.
Фото ЦПКиО (архив)
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