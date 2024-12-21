Андрей Бочаров поздравил с 98-летием фронтовика Александра Ивановича Колотушкина

Глава региона передал ветерану и Почетному гражданину Волгоградской области, который отмечает сегодня, 21 декабря, 98-летие, пожелания крепкого здоровья. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Александр Иванович Колотушкин на фронт был призван в декабре 1943-го. В составе 25-го зенитно-пулеметного полка обеспечивал прикрытие аэродромов под Москвой, в Кубинке и Электростали; сопровождал железнодорожные эшелоны 3-го Белорусского фронта. Он участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. После войны продолжил службу.
В 70-х годах Александр Иванович приехал в Волгоград, где более 30 лет трудился на заводе «Баррикады». Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В 2023 году удостоен звания «Почетный гражданин Волгоградской области».
Фото администрации Волгоградской области