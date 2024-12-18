В МЧС назвали причину крупного пожара во Фролово

Фото администрации Фролово
Расследования 18.12.2024 20:36
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18.12.2024 20:36
Фото администрации Фролово
Аварийный режим работы электросети стал, по предварительным данным, причиной пожара, который произошел в магазине стройматериалов «Спарта» во Фролово накануне, 17 декабря. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.Напомним, во Фролово сгорел магазин на улице Спартаковская. Пожар бушевал на площади в 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Однако из-за сильного пожара и задымления были отменены занятия в школе №6, которая расположена рядом с магазином.
Фото администрации Фролово
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