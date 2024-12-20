Маньяка-каннибала Спесивцева, проходящего лечение под Волгоградом, осудят в Кемерове





Иск россиянки, в котором она требует выплаты компенсации маньяком-расчленителем Александром Спесивцевым, будет рассматриваться к городе Кемерове. Как сообщает ИА «Высота 102», требования женщины, мать которой была зверски убита преступником, изучит областной суд Кемеровской области.

Напомним, что в настоящее время маньяк-каннибал, на счету которого 20 доказанных убийств, проходит лечение в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области.

16 декабря стало известно о том, что дочь одной из жертв Александра Спесивцева потребовала в суде заменить ему наказание со специализированного лечения на пожизненное. По убеждению женщины, жестокий убийца лишь притворяется психически нездоровым.

Также россиянка, которой был всего год, когда маньяк расправился с ее мамой, предъявила иск о денежной компенсации за детство, проведенное без родного человека.