Расследования

Маньяка-каннибала Спесивцева, проходящего лечение под Волгоградом, осудят в Кемерове

Расследования 20.12.2024 07:01
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20.12.2024 07:01


Иск россиянки, в котором она требует выплаты компенсации маньяком-расчленителем Александром Спесивцевым, будет рассматриваться к городе Кемерове. Как сообщает ИА «Высота 102», требования женщины, мать которой была зверски убита преступником, изучит областной суд Кемеровской области. 

Напомним, что в настоящее время маньяк-каннибал, на счету которого 20 доказанных убийств, проходит лечение в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области. 

16 декабря стало известно о том, что дочь одной из жертв Александра Спесивцева потребовала в суде заменить ему наказание со специализированного лечения на пожизненное. По убеждению женщины, жестокий убийца лишь притворяется психически нездоровым. 

Также россиянка, которой был всего год, когда маньяк расправился с ее мамой, предъявила иск о денежной компенсации за детство, проведенное без родного человека. 

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