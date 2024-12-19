Расследования

Хакер из глубинки Волгоградской области вешал кредиты в интернете на своих жертв

Расследования 19.12.2024 19:11
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19.12.2024 19:11




Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ установили причастность 20-летнего жителя Нехаевского района к неправомерному доступу к персональным данным пользователей электронного портала. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек, используя интернет-технологии, получил доступ к данным женщины, проживающей в другом регионе, и впоследствии оформил в интернете на ее имя микрозайм. При этом жертва мошенничества даже не знала об этом. И тем более, не получала никаких денег.
Сам хакер признался, что покупал данные на граждан, а затем оформлял на них кредиты. А полученные преступным путем деньги тратил на собственные нужды.
Парня из волгоградской глубинки также подозревают в причастности к другим аналогичным эпизодам обмана граждан. 
Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ – «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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