Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ установили причастность 20-летнего жителя Нехаевского района к неправомерному доступу к персональным данным пользователей электронного портала. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек, используя интернет-технологии, получил доступ к данным женщины, проживающей в другом регионе, и впоследствии оформил в интернете на ее имя микрозайм. При этом жертва мошенничества даже не знала об этом. И тем более, не получала никаких денег.