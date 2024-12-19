Под Волгоградом осудят двух братьев-разбойников

Расследования 19.12.2024 14:02
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19.12.2024 14:02
Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев 45-ти и 37-ми лет. Они обвиняются в разбойном нападении, сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области.
11 сентября мужчины прибыли к домовладению своего знакомого в село Верхнепогромное Среднеахтубинского района. Под предлогом возврата несуществующего долга они потребовали у мужчины 20 тысяч рублей, угрожая ножом и применением огнестрельного оружия, которого фактически не имели. Потерпевшему удалось закрыться в своем доме, откуда он вызвал полицию. По горячим следам мужчины были задержаны. Свою вину они признали.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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