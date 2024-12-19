Волгоградцы отправили в Курск очередную партию гумпомощи





Жители Волгоградской области 19 декабря направили в Курскую область очередную партию гуманитарной помощи, состоящую из предметов первой необходимости. Как сообщает ИА «Высота 102», список необходимых средств личной гигиены и бытовой химии был сформирован по согласованию с руководством приграничного региона.

– В сборе гуманитарного конвоя для жителей Курской области принимают участие все муниципальные образования региона, предприятия и организации, коммерческие структуры, фермеры, простые граждане. Свой вклад вносят активисты регионального исполкома ОНФ, – напомнили в администрации Волгоградской области.

Ранее волгоградцы направили в Курскую область порядка 100 тонн различной продукции: стиральные машины, мелкую бытовую технику, бензогенераторы, средства личной гигиены, продуктовые наборы и др.

Взаимодействие с Курской областью в качестве приоритетной задачи ранее обозначил губернатор Андрей Бочаров.