В Волжском спешащий мотоциклист «воткнулся» в ВАЗ: видео





Сегодня, 3 октября, в городе Волжском Волгоградской области мотоциклист покалечился в дорожно-транспортном происшествии с «ВАЗом». Как сообщает V102.RU, авария произошла напротив ТЦ «IDEA» на площади Труда.





ДТП зафиксировала камера дорожного наблюдения. Судя по кадрам, волжанин на мотоцикле не увидел автомобиль, который совершал поворот. На большой скорости он врезался в заворачивающую легковушку и слетел с транспортного средства.

На помощь к нему сразу же пришел водитель протараненного авто.

Видео: POWERNET / vk.com