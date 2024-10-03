



Волгоградский областной суд поставил точку в разбирательстве о гастрономических пристрастиях табуна лошадей. Как сообщает ИА «Высота 102», минувшей весной животные были отпущены хозяином на вольный выгул, однако не захотели довольствоваться степенной растительностью, знатно полакомившись сочными, только взошедшими зерновыми культурами.

- 2 мая лошади зашли на поля и повредили посевы. При осмотре участка оказалось, что озимая рожь потравлена на площади 20 га, подсолнечник — 18 га, а чечевица — 2 га. Согласно заключению эксперта, сумма причинённого ущерба составила 1,294 млн рублей, — рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов.

Впоследствии хозяин угодий обратился в Старополтавский районный суд с требованием к заводчику компенсировать убытки. Суд поддержал иск, присудив выплатить компенсацию в размере 1,294 млн рублей, судебные расходы — 50 тыс. рублей и расходы по оплате услуг эксперта — 20 тыс. рублей.

Отметим, ответчик попытался оспорить это решение в Волгоградском областном суде, однако и эта инстанция встала на сторону пострадавшего от прожорливости лошадей сельхозпроизводителя.