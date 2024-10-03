Общество 03.10.2024 13:01 Реклама
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03.10.2024 13:01 Реклама
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «500 000 рублей на зимние каникулы». Среди участников разыграют ценные подарки, а также главный приз – сертификат на полмиллиона рублей.
Принять участие в акции можно во всех магазинах «Пятёрочка» с 1 октября по 4 ноября в 20 регионах России, в том числе Волгоградской области. Для этого нужно совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте kanikuly5ka.ru. Каждый чек также участвует в еженедельном розыгрыше призов: продуктовых корзин, наборов для домашнего кинотеатра и прогулок в холодную погоду, мягких пледов и аксессуаров для зимних видов спорта.
Тем, кто хочет увеличить свои шансы на победу, «Пятёрочка» предлагает совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, где можно отслеживать статус всех розыгрышей акции.
Подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов – на сайте kanikuly5ka.ru.
Фото: торговая сеть «Пятёрочка».
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