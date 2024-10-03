В Волгограде осудят протаранившего легковушку водителя автобуса №79





В Волгограде правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного против водителя рейсового автобуса №79. Мужчина в 2023 году нарушил правила дорожного движения и протаранил легковой автомобиль.

- Во время расследования установлено, что 6 февраля 2023 года 46-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ-32002», напротив д.№ 82 по ул. Саши Чекалина при перестроении выехал на крайнюю левую полосу движения и совершил столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ-21150». В результате аварии 26-летняя пассажир «ВАЗа» получила тяжкие травмы и была госпитализирована в больницу, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, водитель в содеянном сознался. Его вина также была подтверждена во время комплекса судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За нанесение тяжкого вреда здоровью обвиняемому может грозить до трёх лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области