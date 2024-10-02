Владимир Якушев: Меры поддержки участников СВО будут в приоритете в проекте бюджета





«Единая Россия» вместе с Правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку, сообщает сайт ER.ru.

– Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева, – отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей. Также увеличится финансирование социальной политики – к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 миллиардов рублей ежегодно.

В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента. Вырастут и расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличится финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Также проектом бюджета предусмотрены модернизация коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой, и реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Кроме того, инвестиционную поддержку получат регионы на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта. 6,1 триллиона рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР и другие направления.

Фото: пресс-служба ЕР