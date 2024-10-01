Транспорт

Фирменный стиль? В Волгограде втайне от горожан отменили будние рейсы дачных автобусов

Транспорт 01.10.2024 18:52
0
01.10.2024 18:52


С 1 октября в Волгограде изменился режим работы дачных автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», власти приняли решение сократить часть рейсов в будние дни. Изменения затронут 12 сезонных муниципальных транспортных направлений.

- Действительно, с октября подвижной состав работает по-новому расписанию. Автобусы теперь курсируют лишь четыре дня в неделю. Из расписания выпали вторник и четверг, — рассказали журналистам в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Примечательно, что ни автобусный парк, ни власти Волгограда о предстоящих изменениях дачников не предупредили. Так, на сайте ликвидируемого МУП «ВПАТП №7» по-прежнему красуется новость от мая 2024 года, а в разделе «Расписание» размещены графики движения, потерявшие актуальность ещё 1 сентября.

Не лучшим образом ситуация обстоит и у правопреемника организации, перевозчика МУП «Метроэлектротранс», которой отошло всё имущество автоколонны, а также обслуживаемые маршруты. На сайте организации также информация о работе дачных маршрутов отсутствует.

30 сентября журналисты ИА «Высота 102» обратились к пресс-службе администрации Волгограда с просьбой рассказать о корректировке работы дачных автобусов, однако на момент публикации материала представители власти ситуацию не прокомментировали.

Ранее с 1 сентября 2024 года муниципалитет уже сокращал вечерние рейсы дачных автобусов. Тогда изменения также были произведены без какого-либо информирования пассажиров.

Отметим, МУП «ВПАТП №7», а теперь и МУП «Метроэлектротранс» обслуживают 12 муниципальных сезонных направления в числе которых: № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева — Дачи «Кировец», № 48э «ВГТЗ — Дачи», № 50э «Обувная фабрика — С/о «Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал — С/о «Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал — С/о «Слава», № 56э «З-д Ермана — Лесник», № 57э «33-я школа — С/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова — С/о «Здоровье», № 60э «Тулака — С/о «Спутник», № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург», № 99э «ВГТЗ — Дамба».

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
01.10.2024 11:35
Транспорт 01.10.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.09.2024 17:08
Транспорт 27.09.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.09.2024 13:36
Транспорт 27.09.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2024 20:31
Транспорт 26.09.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2024 17:25
Транспорт 26.09.2024 17:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2024 15:31
Транспорт 26.09.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2024 18:23
Транспорт 23.09.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2024 17:16
Транспорт 23.09.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.09.2024 11:19
Транспорт 22.09.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.09.2024 07:53
Транспорт 21.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.09.2024 13:40
Транспорт 19.09.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 19:15
Транспорт 18.09.2024 19:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 12:45
Транспорт 18.09.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 09:00
Транспорт 18.09.2024 09:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 08:50
Транспорт 18.09.2024 08:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
На фоне удара Ирана по Израилю произошёл сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
20:02
В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 21 свалку за 3,4 млн рублейСмотреть фотографии
19:32
В центре Волгограда маршрутка № 98 протаранила легковой автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
18:52
Фирменный стиль? В Волгограде втайне от горожан отменили будние рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
18:00
«Остался только паспорт»: дачники рассказали, как горела «Мечта» на острове Сарпинский в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде установят локомотив 1940 года выпускаСмотреть фотографии
17:19
В Суровикино с Днём пожилого человека поздравили последнего ветерана ВОВ в районеСмотреть фотографии
17:18
Волгоградка заявила об угоне авто, чтобы избежать наказания за авариюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Под Волгоградом в собственном доме заживо сгорел пенсионерСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде на контейнерной площадке выросла свалка в человеческий ростСмотреть фотографииCмотреть видео
16:03
В Волгограде директор стройфирмы продал элитный BMW теще за тысячу рублейСмотреть фотографии
15:51
Полицию Саратова возглавил экс-начальник спецназа «Гром» Юрий АбрамовСмотреть фотографии
15:30
Главный тренер «Ротора»: «Бывает такой футбол, когда мяч не лезет в сетку»Смотреть фотографии
15:20
Волжанина осудят за фиктивное сожительство с шестью мигрантамиСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде прокуратура потребовала заблокировать сайт с бесплатным порноСмотреть фотографии
14:21
Команда «Красного Октября» стала чемпионом Объединенной футбольной лигиСмотреть фотографии
14:09
Под Волгоградом осудят отца погибшей от тока в курятнике 15-летней школьницыСмотреть фотографии
13:37
На всех не хватило: единороссы разобрали VIP-места в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
13:06
Парламент отправил Сергея Горнякова в МосквуСмотреть фотографии
12:46
Ожоги 90% тела получил житель Камышина при пожаре в СНТСмотреть фотографии
12:19
Спикер облдумы Александр Блошкин отправился на второй срокСмотреть фотографии
11:56
Над Волгоградом по воздуху пронесут старинную икону Божией МатериСмотреть фотографии
11:47
В Волжском прошло посвящение в молодые металлургиСмотреть фотографии
11:41
Пропавшая на Сарпинском 83-летняя пенсионерка провела ночь в самодельном шалашеСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на путепроводе №6 началась укладка верхнего слоя асфальтаСмотреть фотографии
10:57
Владимир Путин обновил составы судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
10:38
Волжанин одним ударом нокаутировал плохого собеседникаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде на горевшем Сарпинском разыскивают 83-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
09:28
В Волжском после ДТП на ул. Мира госпитализированы два ребёнкаСмотреть фотографии
09:20
Гигантский ландшафтный пожар под Волгоградом увидели из космосаСмотреть фотографии
 