



С 1 октября в Волгограде изменился режим работы дачных автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», власти приняли решение сократить часть рейсов в будние дни. Изменения затронут 12 сезонных муниципальных транспортных направлений.

- Действительно, с октября подвижной состав работает по-новому расписанию. Автобусы теперь курсируют лишь четыре дня в неделю. Из расписания выпали вторник и четверг, — рассказали журналистам в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Примечательно, что ни автобусный парк, ни власти Волгограда о предстоящих изменениях дачников не предупредили. Так, на сайте ликвидируемого МУП «ВПАТП №7» по-прежнему красуется новость от мая 2024 года, а в разделе «Расписание» размещены графики движения, потерявшие актуальность ещё 1 сентября.

Не лучшим образом ситуация обстоит и у правопреемника организации, перевозчика МУП «Метроэлектротранс», которой отошло всё имущество автоколонны, а также обслуживаемые маршруты. На сайте организации также информация о работе дачных маршрутов отсутствует.

30 сентября журналисты ИА «Высота 102» обратились к пресс-службе администрации Волгограда с просьбой рассказать о корректировке работы дачных автобусов, однако на момент публикации материала представители власти ситуацию не прокомментировали.

Ранее с 1 сентября 2024 года муниципалитет уже сокращал вечерние рейсы дачных автобусов. Тогда изменения также были произведены без какого-либо информирования пассажиров.

Отметим, МУП «ВПАТП №7», а теперь и МУП «Метроэлектротранс» обслуживают 12 муниципальных сезонных направления в числе которых: № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева — Дачи «Кировец», № 48э «ВГТЗ — Дачи», № 50э «Обувная фабрика — С/о «Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал — С/о «Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал — С/о «Слава», № 56э «З-д Ермана — Лесник», № 57э «33-я школа — С/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова — С/о «Здоровье», № 60э «Тулака — С/о «Спутник», № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург», № 99э «ВГТЗ — Дамба».

Фото из архива ИА «Высота 102»