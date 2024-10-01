В Волгограде из-за ландшафтного пожара сгорел сарай и три автомобиля





30 сентября в Кировском районе Волгоградской области произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказался объят камыш вблизи дома №25 по ул. Щедрина.

- В 16:06 напротив дома №25 по ул. Щедрина произошло возгорание растительности. Впоследствии пламя перекинулось на стоящие рядом машины и постройки, - рассказали редакции в экстренных службах.

Отметим, в результате разгула огненной стихии сгорели два прицепа, а также автомобили «ГАЗ 3110», «ЗИЛ» и «Камаз». Кроме того, пострадал частный земельный участок и находящиеся на нём заброшенные хозяйственные постройки.

Фото из архива ИА «Высота 102»