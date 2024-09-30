В Волгограде стена огня подошла к домам в посёлке Верхнезареченский





30 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя бушует в посёлке Верхнезареченский и уже вплотную подошло к жилым домам.







- В 13:36 поступило сообщение о пожаре. По предварительной информации, горит сухая растительность на площади 2 га. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Судя по видео с места событий, пожар разделился на два крупных очага: один на пустыре вблизи железнодорожной станции «Вишнёвая», второй уже подобрался к постройкам в посёлке Верхнезареченский со стороны железнодорожных путей.

Фото и видео: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»