Спорт

Волгоградский боец ММА одержал победу в турнире Лиги SFC

Спорт 28.09.2024 19:43
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28.09.2024 19:43


Волгоградский представитель смешанных единоборств ММА Дмитрий Панков накануне, 27 сентября, одержал первую победу на профессиональном уровне над соперником из Киргизии в рамках турнира Лиги SFC, посвящённого 15-летию бойцовского клуба «Торнадо», сообщает V102.RU.
 
На соревнованиях, прошедших в Симферополе, Дмитрий Панков, динамовец и подопечный тренера и президента федерации ММА Волгоградской области Насыра Гусейнова, сражался с Даниелем Садыковым в ледовом дворце «Консоль Премиум». Бой прошел на равных — оба соперника претендовали на викторию, но российскому спортсмену удалось переломить чашу весов в свою пользу и одержать важную победу в дебютном поединке на профессиональном уровне.  
 
Отметим,  22-летний Панков также является мастером спорта, чемпионом России по рукопашному бою и призером национальных турниров по смешанным единоборствам ММА и ушу.   
 
Фото: Волгоградская организация «Динамо»

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