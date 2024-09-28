Волгоградский боец ММА одержал победу в турнире Лиги SFC

На соревнованиях, прошедших в Симферополе, Дмитрий Панков, динамовец и подопечный тренера и президента федерации ММА Волгоградской области Насыра Гусейнова, сражался с Даниелем Садыковым в ледовом дворце «Консоль Премиум». Бой прошел на равных — оба соперника претендовали на викторию, но российскому спортсмену удалось переломить чашу весов в свою пользу и одержать важную победу в дебютном поединке на профессиональном уровне.
Отметим, 22-летний Панков также является мастером спорта, чемпионом России по рукопашному бою и призером национальных турниров по смешанным единоборствам ММА и ушу.
Фото: Волгоградская организация «Динамо»