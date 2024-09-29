Росстат: среднедушевые доходы волгоградцев выросли до 38551 рубля





Росстат отчитался о резком росте среднедушевых доходов жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обновленные данные статистического ведомства, если в первом квартале 2024 года они составляли 32274 рубля, то во втором достигли уже 38551 рубля.

Рекордсменом по величине среднедушевых доходов является по-прежнему Краснодарский край. Во втором квартале этот показатель здесь достиг значения в 58779 рублей. В первом квартале доходы были меньше – 52867 рублей.Самый низкий показатель зафиксирован в Калмыкии – всего 30066 рублей в первом квартале и 34497 во втором.А вот по темпам роста реальных доходов населения Калмыкия оказалась на первом месте. В республике в первом квартале они выросли на 18,6%, а во втором – уже на 24,1%. Медленнее всего они росли в Астраханской области – на 3,7% в начале года и на 3,5% в середине.В Волгоградской области реальные доходы в первом квартале увеличились на 4,7%, а во втором – на 9,3%. Несмотря на то, что темпы роста реальных доходов населения в волгоградском регионе оказались выше, чем в Астраханской, величина среднедушевых доходов населения этих двух регионов оказалась почти одинаковой. Так, в Астраханской области данный показатель составил во втором квартале 38342 рубля.