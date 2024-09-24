Спорт

Здравствуй, Кубок, и прощай: «Ротор» вылетел из турнира после проигрыша «Волге»

Спорт 24.09.2024 22:18
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24.09.2024 22:18


Волгоградский «Ротор» сегодня, 24 сентября, в четвертом раунде Кубка России Пути регионов на выезде проиграл клубу Второй лиги, ульяновской «Волге» в серии пенальти (3:4) и вылетел из турнира. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, сообщает V102.RU.
Оба наставника - Михаил Белов и Денис Бояринцев в кубковом противостоянии произвели ротацию в стартовых составах по сравнению с матчами в чемпионате. Так, например, у гостей шанс проявить себя получил голкипер Вадим Аверкиев, в нынешнем сезоне проигрывающий конкуренцию Никите Чагрову. Кроме того, Кирилл Дудкин, Даниил Камлашев и Игорь Соколов, также редко выходившие на поле в Первой лиге, в кубковом поединке получили возможность продемонстрировать свои  качества тренерскому штабу на деле.
Начало матча, несмотря на разницу в дивизионах, осталось за хозяевами. Желто-черные со старта встречи активно искали пути к воротам гостей, в том числе с помощью нескольких дальних ударов. На третьей минуте Денис Рахманов приложился к мячу и пробил в ближний угол - Аверкиев оказался на месте. На 20-й минуте у «Волги» появился еще один шанс открыть счет. Георгий Уридия слева оказался расторопнее защиты волгоградцев и прострелил в дальний угол. Гостей снова выручил Аверкиев, отбивший игровой снаряд в центр штрафной, где, к счастью для сине-голубых, никого из соперников на подборе не оказалось.
«Ротору» не удалось в первой половине тайма наладить свою атакующую игру. Гостям не хватало скоростей и умных передач на чужой половине, за счет которых можно было бы конструировать комбинации. При этом ульяновцы, действовавшие хитрее и организованнее, все-таки довели дело до забитого гола. На 26-й минуте капитан хозяев Дмитрий Каменщиков после полученного паса с левого фланга в штрафной переиграл Алексея Шумских и в одно касание переправил мяч в сетку к радости местных болельщиков.
После забитого мяча «Волга» продолжала оказывать давление на оборону соперника и могла удвоить преимущество, но в завершающей стадии ульяновским футболистам не хватило точности и хладнокровия. При этом в самой концовке тайма «Ротор» пошел вперед и организовал опасную атаку. Камлашев слева нанес мощный удар, с которым справился  резервный 19-летний вратарь хозяев Денис Еремеев, отбивший игровой снаряд в поле. После серии рикошетов мяч достался Евгению Болотову. Полузащитник, находясь в комфортной позиции, не смог подстроиться под мяч, и у него удар  с близкой дистанции совсем не получился. Отдыхать соперники ушли при минимальном счете в пользу «Волги» — 1:0.  

В перерыве Денис Бояринцев отреагировал на неудачный ход противостояния тройной заменой. Вместо получившего травму Ивана Пяткина, Даниила Камлашева и Игоря Соколова вышли Владислав Морозов, Тимур Касимов и Владислав Тюрин. С начала второго тайма волгоградцам удалось добавить в атакующих действиях, результатом чего стал ответный забитый гол на 56-й минуте. Морозов вырезал точную передачу на Михаила Агеева. Форвард на свободном пространстве убежал к чужим воротам на рандеву с Еремеевым и мастерски реализовал выход один на один, сравняв счет.
В дальнейшем обе команды стремились вырваться вперед, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. При этом отметим, что концовка основного времени осталась все же за хозяевами. В атаке желто-черные на финальном отрезке выглядели напористее и солиднее. Уставшая оборона волгоградцев далеко не всегда справлялась с соперниками под занавес встречи, но воспользоваться предоставленными шансами ульяновские футболисты не сумели. В итоге ничья в основное время — 1:1. Все решилось в серии пенальти, в которой Денис Еремеев отразил ключевые одиннадцатиметровые в исполнении Андрея Семенова и Дамира Таликина. А нападающий хозяев Роман Минаев реализовал решающий удар и принес своей команде победу в серии пенальти со счетом 4:3.
Таким образом, «Волга» проходит в пятый раунд Кубка России, а «Ротор» покидает турнир после первой же проведенной игры. Болельщики сине-голубых были шокированы таким результатом. Особенно с учетом того, что хозяева на данный поединок выставили второй состав. 
Тем временем безвыигрышная серия волгоградского клуба достигла уже шести матчей с учетом встреч в чемпионате. В следующем поединке в рамках Первой лиги «Ротор» 30 сентября на «Волгоград Арене» примет владикавказскую «Аланию». Начало игры в 19-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 Фото: ФК «Волга» Ульяновск vk.com

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