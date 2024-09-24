В Суровикино осудили участницу ОПГ, пойманную с 10 кг мефедрона





В Суровикинском районе Волгоградской области суд поставил точку в громком деле о попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102», правоохранители поймали с поличным мать 8-месячного ребёнка, которая, выполняя указания членов ОПГ, сначала забрала партию химических веществ из тайника в Ленинградской области, после чего направилась в Волгоградскую за второй частью опасного для жизни препарата.

- 21 ноября 2023 года в городе Отрадное Ленинградской области она получила из тайника смесь, содержащую мефедрон, общей массой около 3 кг. Данное наркотическое средство подсудимая на арендованном автомобиле повезла на территорию Волгоградской области для дальнейшего сбыта. Приехав в Суровикинский район Волгоградской области, 22 ноября 2023 года при попытке извлечения из тайника ещё одной партии со смесью N-метилэфедрона массой около 7 кг злоумышленница была задержана сотрудниками полиции, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, свою вину обвиняемая признала. По итогу судебного разбирательства наркокурьер была приговорена к 9 годам и 4 месяцам лишения свободы. Наказание ей придётся отбывать в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Одновременно следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с преступной деятельностью других членов ОПГ.

Фото из архива ИА «Высота 102»