В реабилитации нацизма обвиняется 39-летний активист из республики Башкортостан, который зимой этого года назвал непристойной вид скульптуры «Родина – мать зовет!» в Волгограде, сообщили V102.RU в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, что активист в своем видеообращении призывал прикрыть памятнику «срамные места», в частности его смущала грудь «Родины – матери». Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания активиста и дать им оценку.

- Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Республики Башкортостан. Он обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), - сообщило надзорное ведомство.

По версии следствия, обвиняемый 6 февраля на Мамаевом кургане в Волгограде в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме, записал на видео свое суждение относительно облика скульптуры «Родина – мать зовет!». Видеоролик с негативными высказываниями относительно образа монумента, который является символом воинской славы России, он разместил в интернете. Активиста зовут Расул Ахияретдинов. Позже он извинился за свои слова в новом видеообращении.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волгоградским областным судом.