Эпичное ДТП с байкером попало на камеры под Волгоградом





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя мотоцикла и легковушки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Кузнецкой и Октябрьской. Момент столкновения запечатлела камера дорожного видеонаблюдения.





Водитель байка, чтобы избежать столкновения с автомобилем, совершавшим поворот, завалился набок. Однако, данный маневр не спас мотоциклиста от столкновения. Проехав несколько десятков метров на боку, он врезался в заднюю часть легковушки, после чего остановился.

Как уточнили в региональном главке МВД, к счастью, байкеру не понадобилась помощь медиков.

Видео: POWERNET