



20 сентября в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, поздним вечером легковушка сбила человека на пешеходном переходе через проезжую часть ул. 64-й Армии, вблизи дома №20, где расположена поликлиника №5.





По сообщениям свидетелей, мужчина переходил дорогу вместе с женщиной, но когда понял, что аварии не избежать, успел оттолкнуть ее в сторону.

Судя по фото и видео с места событий, удар пришёлся о правую часть бампера, после чего пешехода подкинуло, и он влетел ещё и в переднее стекло.

Отметим, на место оперативно прибыли медики.

Фото и видео: Жесть. Волгоград / t.me