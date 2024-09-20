Московский рейс развернули через 20 минут после вылета из Волгограда

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» через 20 минут после вылета из Волгограда вернулся в Гумрак. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной тому послужил инцидент на борту воздушного судна. Один из пассажиров, очевидно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал спокойствие пассажиров и мешал экипажу.

Видеокадры, сделанные очевидцами инцидента, появились вечером 20 сентября в социальных сетях. Сообщается, что решение о возвращении в Волгоград принял экипаж судна.





Известно, что рейс Рейс SU 1183 вылетел из воздушной гавани Волгограда в 17.50 и уже в 19.45 должен был приземлиться в московском Шереметьево. Однако из-за происшествия самолет прибыл в столицу лишь в 21.40.

Усмирять пассажира в Волгограде, который, по словам очевидцев, нецензурно выражался, пришлось сотрудникам транспортной полиции. Примечательно, что на видеокадрах мужчина как будто пытался оправдаться перед пассажирами, заявляя, что забыл свои документы и именно поэтому покидает судно в сопровождении стражей правопорядка.

Видео: соцсети