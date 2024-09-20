Экология

В Волжском рассчитают ущерб от примитивного бизнеса в промзоне

Экология 20.09.2024 18:00
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20.09.2024 18:00


Роспотребнадзор рассчитает ущерб, нанесенный сливом ЖБО на почву в промзоне города Волжского Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, инспекторы провели проверку информации о сбросе жидких бытовых отходов прямо на землю в районе уицы Логинова, 6.

- В ходе выездного обследования установлено, что слив ЖБО происходит из пластмассовой трубы, которая берет свое начало в канализационном колодце. Фактически отходы сливаются на земельный участок, - рассказали в управлении.


Площадь загрязнения составила 50 кв.м. Сотрудники специализированной лаборатории взяли пробы почвы и сточной воды. 

Расчет ущерба будет произведен по результатам исследований, а также меры административного реагирования к виновным лицам.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

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