В Волжском рассчитают ущерб от примитивного бизнеса в промзоне

Роспотребнадзор рассчитает ущерб, нанесенный сливом ЖБО на почву в промзоне города Волжского Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, инспекторы провели проверку информации о сбросе жидких бытовых отходов прямо на землю в районе уицы Логинова, 6.

- В ходе выездного обследования установлено, что слив ЖБО происходит из пластмассовой трубы, которая берет свое начало в канализационном колодце. Фактически отходы сливаются на земельный участок, - рассказали в управлении.





Площадь загрязнения составила 50 кв.м. Сотрудники специализированной лаборатории взяли пробы почвы и сточной воды.

Расчет ущерба будет произведен по результатам исследований, а также меры административного реагирования к виновным лицам.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора