Молодая волгоградка умерла на глазах у очевидцев в фитнес-клубе





В Волгограде выясняют обстоятельства смерти 25-летней посетительницы фитнес-клуба, которая скончалась накануне на глазах у очевидцев. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия произошла 18 сентября в заведении, расположенном на ул. Кирова.

– Девушка посещала фитнес-клуб MariBu. Вечером в среду она в очередной раз пришла на занятия, которые проводила самостоятельно, без инструктора. И в какой-то момент просто упала, потеряв сознание, – рассказали информагентству в экстренных службах. – Предполагать какое-то насилие не приходится. Свидетелями происшествия стали сотрудники и посетители клуба. Причиной смерти, вероятно, стали какие-то проблемы со здоровьем. Говорят, остановилось сердце.

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту происшествия в фитнес-клубе организована проверка.