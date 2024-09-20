В центре Волгограда с братской могилы на Аллее Героев, где горел Вечный огонь, демонтировали бронзовый венок и увезли его в мастерскую на реставрацию, передает V102.RU.

- Декоративно-художественный элемент, диаметром порядка 3 метров, за годы эксплуатации получил ряд повреждений, полноценно устранить которые можно только в условиях специализированной производственной площадки, - пояснили в мэрии.

Напомним, что мемориал «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда», на котором установлен обелиск и зажжен Вечный огонь, закрыт на реконструкцию. Из-за этого Вечный огонь был временно затушен 18 июля в ходе торжественной церемонии. Планируется не только восстановить мемориал, но и благоустроить сквер вокруг него. Ранее сообщалось, что обширный комплекс работ в рамках этого проекта выполнит АО «Приволжтрансстрой».

По данным мэрии, в настоящее время рабочие демонтируют облицовку памятника – гранитные плиты маркируют, чтобы после очистки и приведения в порядок вернуть их на прежнее место.

Затем специалисты выполнят демонтаж подпорных стен, ранее удерживавших песчаную подушку и бетонную основу под гранитными плитами площадки вокруг Вечного огня. Обследование показало, что за десятилетия конструкция сильно разрушилась и перестала выполнять свои функции. Из-за этого основная нагрузка от веса конструкций легла на гранитную облицовку, что вызвало смещения плит и ухудшило визуальное восприятие объекта культурного наследия.

Разрешение на проведение подготовки к восстановлению мемориала выдано подрядчику профильным ведомством. Ранее специалистами был подготовлен проект восстановления мемориала после тщательного инженерно-технического обследования памятника и комплекса научных и технических изысканий. Проектная документация направлена на утверждение в профильное ведомство. После утверждения проекта получат возможность перейти от подготовительных работ к восстановлению мемориала.

Фото: администрации Волгограда