Экономика

Где в Волгограде построят новые жилые кварталы: список районов и улиц

Экономика 20.09.2024 10:51
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20.09.2024 10:51


В Волгоградской городской думе обсудили планируемые изменения в правила землепользования и застройки, обозначив территории, где в ближайшее время начнется жилищное строительство и возведение объектов благоустройства. 

Так, один из документов предусматривает изменение территориальной зоны земельного участка в Кировском районе на зону парков, скверов, садов, бульваров. Застройщик намерен возвести здесь парк отдыха и туризма «Санаторный». В рамках инвестиционного проекта на данном земельном участке планируется строительство зеленого амфитеатра, велотрассы, площадок для квадроциклов и скейтбола, туристической зоны, парковок и т.д. Отметим, что участок находится в муниципальной собственности и предоставлен застройщику на праве аренды.

На основании обращения еще одного застройщика подготовлены будущие изменения карты градостроительного зонирования и для земельного участка в Советском районе. Многоэтажки планируется возвести  на участке площадью 3,4 га в границах квартала, ограниченного улицами Песчанокопской, Капитана милиции Новикова, Кабардинской и проспектом Университетский, всего на площади 56,4 тыс.кв.м.

Кроме того, в Советском районе также запланировано строительство индивидуальных жилых домов. Речь идет о территории вблизи поселка Песчанка.

Масштабный проект по возведению жилого комплекса и объектов социально-культурного назначения предполагается и в Красноармейском районе. В квартале между улицами 2-я Караванная и Николаевская  застройщик намерен построить до 155 тыс. кв.м жилых помещений.

Изменения границ территориальной зоны ожидаются и в Ворошиловском районе. Жилищное строительство запланировано на земельном участке, ограниченном кварталами по улице Неждановой.

Кроме того, депутаты профильного комитета также рассмотрели проект решения «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования». Это будет новая редакция документа. Речь идет о нормативах обеспеченности объектами местного значения. Это - инженерная инфраструктура, объекты благоустройства и социального и коммунально-бытового назначения, а также их доступность для населения.

Фото: архив V102.RU


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