Волгоградец получил травмы при падении с моста через Волгу





Житель Волгоградской области получил травмы при падении с моста через Волгу. По информации экстренных служб, в тяжелом состоянии он был доставлен в городскую больницу №1 города Волжского.

Инцидент произошел вечером 18 сентября. Известно, что в момент своего падения пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

– Пострадавшему мужчине 26 лет, – сообщили специалисты. – Упав с моста, ведущего из Волгограда в Заволжье, он получил травму позвоночника.

О причинах случившегося не сообщается. Информация о состоянии пострадавшего уточняется ИА «Высота 102» в профильном комитете.