Происшествия

Волгоградец получил травмы при падении с моста через Волгу

Происшествия 20.09.2024 20:13
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20.09.2024 20:13


Житель Волгоградской области получил травмы при падении с моста через Волгу. По информации экстренных служб, в тяжелом состоянии он был доставлен в городскую больницу №1 города Волжского. 

Инцидент произошел вечером 18 сентября. Известно, что в момент своего падения пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Пострадавшему мужчине 26 лет, – сообщили специалисты. – Упав с моста, ведущего из Волгограда в Заволжье, он получил травму позвоночника. 

О причинах случившегося не сообщается. Информация о состоянии пострадавшего уточняется ИА «Высота 102» в профильном комитете. 

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