Элитные авто эвакуировали из центра Волгограда на штрафстоянку





В Центральном районе Волгограда полицейские устроили настоящую охоту за нарушителями правил дорожного движения, передает V102.RU. В результате десятки водителей привлекли к ответственности, а их автомобили, в том числе и класса премиум, увезли на штрафстоянку.

Всего, как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, за несколько часов полицейские привлекли к административной ответственности 45 человек.

Одна из точек, где проводилась проверка, находилась на пересечении улиц Комсомольская и Чуйкова, где находится сразу несколько популярных заведений общепита - кафе Saperavi, пивной ресторан «Бамберг» и ресторан «Вилла Капри».

Сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание в первую очередь на госномера, проверяя их наличие и подлинность, а также на тонировку. Водителям напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Такие рейды, как отметили в главке, проводятся в Волгограде регулярно.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области