Общество

Элитные авто эвакуировали из центра Волгограда на штрафстоянку

Общество 20.09.2024 14:34
0
20.09.2024 14:34



В Центральном районе Волгограда полицейские устроили настоящую охоту за нарушителями правил дорожного движения, передает V102.RU. В результате десятки водителей привлекли к ответственности, а их автомобили, в том числе и класса премиум, увезли на штрафстоянку.  

Всего, как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, за несколько часов полицейские привлекли к административной ответственности 45 человек.

Одна из точек, где проводилась проверка, находилась на пересечении улиц Комсомольская и Чуйкова, где находится сразу несколько популярных заведений общепита - кафе Saperavi, пивной ресторан «Бамберг» и ресторан «Вилла Капри».

Сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание в первую очередь на госномера, проверяя их наличие и подлинность, а также на тонировку. Водителям напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Такие рейды, как отметили в главке, проводятся в Волгограде регулярно.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.09.2024 16:20
Общество 20.09.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 16:20
Общество 20.09.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:58
Общество 20.09.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:31
Общество 20.09.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:29
Общество 20.09.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 12:22
Общество 20.09.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 12:13
Общество 20.09.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 11:15
Общество 20.09.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 10:44
Общество 20.09.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 10:12
Общество 20.09.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 09:28
Общество 20.09.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 07:54
Общество 20.09.2024 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2024 17:33
Общество 19.09.2024 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2024 17:20
Общество 19.09.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2024 16:10
Общество 19.09.2024 16:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
Молодая волгоградка умерла на глазах у очевидцев в фитнес-клубеСмотреть фотографии
16:20
Любой ценой? Бегущие от платных парковок водители «задушили» дворы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
Волгоградские следователи поздравили защитника Сталинграда со 102-летиемСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде при падении с Астраханского моста погиб пропавший программистСмотреть фотографии
15:31
«Каустик» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса по охране трудаСмотреть фотографии
14:34
Элитные авто эвакуировали из центра Волгограда на штрафстоянкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Суд принял дело в отношении главы Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
13:58
«Ни ответа ни привета»: просьбы жителей Котельниково отсыпать дорогу тонут в глинеСмотреть фотографии
13:47
«Единая Россия» рассмотрела предложения по поддержке первичных отделенийСмотреть фотографии
13:31
В Камышине простятся с погибшим на СВО Павлом ОсипенкоСмотреть фотографии
13:29
Семьянин из Туркменистана не смог разжалобить суд ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
«Ротор» примет ближайшего конкурента на «Волгоград Арене» 20 сентябряСмотреть фотографии
12:45
В Иловле Волгоградской области депутаты избрали главу районной думыСмотреть фотографии
12:43
Названа дата первого заседания нового состава Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
12:22
В Камышине разыскивают пропавшую неделю назад Оксану ФилатовуСмотреть фотографии
12:18
Сбитая Daewoo Matiz школьница поступила в хирургию волгоградской больницыСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцы отправили еще 26 тонн гуманитарной помощи курянамСмотреть фотографии
11:40
Жителя Котово отправили в колонию за сбитого насмерть мотоциклистаСмотреть фотографии
11:29
Оборонявшуюся при избиении мужем волжанку осудили на 6 летСмотреть фотографии
11:15
Героев СВО наградили медалями и орденами в музее Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:51
Где в Волгограде построят новые жилые кварталы: список районов и улицСмотреть фотографии
10:44
Сбежавшая из волгоградской Иловли девушка открыла сезон «Пацанок» в ТаиландеСмотреть фотографии
10:34
МВД: автокатастрофа с погибшими произошла под Волгоградом из-за рокового обгонаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
Бронзовый венок у Вечного огня в Волгограде демонтировали из-за поврежденийСмотреть фотографии
09:55
В Госдуме предлагают платить пенсионерам 13-ю пенсиюСмотреть фотографии
09:28
Центральный бульвар на юге Волгограда погрузился в мусорное средневековьеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:46
Под Волгоградом легковушка слетела с моста: погибли двоеСмотреть фотографии
08:30
Горючие стоки: тонны красной краски слили в канализацию ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Мужчина погиб при падении с Астраханского моста в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:54
В сельской школе под Волгоградом батюшка заменил дефицитного учителяСмотреть фотографии
 