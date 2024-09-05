Экология

Жителя Калмыкии наказали рублем за токсичные кучки у строящегося ЖК в Волгограде

Экология 05.09.2024 06:50
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05.09.2024 06:50


Сарпинский районный суд Калмыкии постановил взыскать 735 тысяч рублей с местного жителя, на автомобиле которого вывозили строительные отходы в поле у строящегося ЖК «Родниковая долина» в Волгограде, передает V102.RU.

В Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сотрудники которого в декабре 2022 года обнаружили вблизи растущих новостроек в Советском районе огромные территории, загрязненные строительными отходами и бетонной жижей, сообщили, что нанесенный почвам вред взыскан с собственника грузового автомобиля, осуществившего сброс отходов.


- По факту установленных нарушений физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу, штраф гражданином оплачен, - пояснили в Росприроднадзоре. - Вместе с тем, управлением произведен расчет вреда, причиненного почвам, в результате сброса отходов в ЖК «Родниковая долина», сумма которого составила 735 тысяч рублей. От возмещения вреда в добровольном порядке гражданин отказался. Возместить причиненный почве ущерб физическое лицо обязал Сарпинский районный суд Республики Калмыкия, удовлетворив исковые требования управления в полном объеме. 


Ранее сообщалось, что на систематических сброс отходов вблизи строящегося ЖК в Волгограде пожаловались местные жители. Сотрудники Росприроднадзора вместе с аккредитованной лабораторией выезжали на место, где зафиксировали многочисленные факты сброса на почву грунта, загрязненного строительными отходами с грузовых автомобилей, а также жидких отходов от промывки автобетоносмесителей. 

В общей сложности на данный момент привлечены к ответственности три физических лица и два юридических, в числе которых собственник загрязненного земельного участка. С нарушителей взысканы суммы в качестве компенсации вреда почвам в сумме от 412 тысяч до 2 миллионов рублей.  

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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