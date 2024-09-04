Отряд паразитов-яйцеедов выпустили в леса Волгоградской области

В Волгоградской области проведен экспериментальный выпуск паразитов-яйцеедов в очаг массового размножения звездчатого пилильщика-ткача, который пожирает сосновые леса, передает V102.RU.

Как сообщили в Центре защиты леса Волгоградской области, трихограмму (паразитических наездников-яйцеедов - ред.) применили еще в мае в Калачевском лесничестве.

- Был проведен выпуск биоматериала в Калачевском лесничестве в очаге насекомых-вредителей в виде яиц ситотроги, паразитированных трихограммой, а также имаго трихограммы. Было внесено 400 граммов биоматериала на площадь 34 га, - сообщили специалисты.

Контрольные проверки в местах выпуска трихограммы, проведенные во второй половине июня, показали эффективность этого метода борьбы с вредителем.

- Полученные данные показали, что применение трихограммы против звездчатого пилильщика-ткача может быть использовано как эффективное средство ограничения численности вредителя. Для достижения более высокой эффективности, по мнению ученых, целесообразно увеличить нормы расхода и кратность внесения трихограммы, что будет учтено при выполнении исследований в следующем полевом сезоне, - рассказали в Центре защиты леса Волгоградской области.





Трихограмма поражает яйца вредителей, сокращая их популяцию. Такой метод может быть использован в насаждениях, расположенных вблизи населенных пунктов и водоемов, где обработки лесов химическим способом запрещены действующими нормативно-правовыми актами.

Фото: Центра защиты леса Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»