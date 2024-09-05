Экология

Под Волгоградом возродят завод по разведению сазанов и толстолобиков

Экология 05.09.2024 16:03
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05.09.2024 16:03


Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап реконструкции Цимлянского завода по разведению частиковых рыб в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ведомстве, по итогам экспертизы выдано положительное заключение. 
Работы запланированы в поселке Приморский Котельниковского района, где разводят частиковые виды рыб – молодь сазана, белого амура и белого толстолобика. К слову, такое название эти разновидности рыбы получила еще во время Российской Империи: тогда их ловили так называемым частиком – частой мелкоячейной сетью.
- Ключевой момент в сохранении экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона – возобновление полноценной работы Цимлянского рыборазводного завода. Устаревшее оборудование и обмеление вынудило вывезти ремонтно-маточные стада. После окончания работ ситуация должна измениться в лучшую сторону. Первый шаг сделан, – заявил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Юрий Устинов.
Так, в рамках первого этапа реконструкции завода запланировано строительство корпуса инкубационного цеха с административно-бытовой зоной; насосной станции инкубационного цеха; реконструкция прудов-отстойников, строительство преднерестовых и инъекционных прудов, внутриплощадных каналов.
Кроме того, в рамках первого этапа предусматривается модернизация инженерно-технической инфраструктуры объекта. Застройщиком выступает ФГБУ «Главрыбвод».

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