Происшествия

«Ревнивец или маньяк?»: в Котово лебедь заклевал до смерти четверых детенышей

Происшествия 20.09.2024 20:43
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20.09.2024 20:43


Жители Котово Волгоградской области с ужасом продолжают наблюдать за драмой, которая развернулась на местном пруду. Как рассказала V102.RU местная жительница Ритория, глава лебединого семейства, который вместе со своей подругой воспитывал пятерых детенышей, а накануне заклевал до смерти одного из них, расправился еще с тремя лебедятами. 
– Мы просто не можем поверить в то, что произошло, - горюет котовчанка. – В голове не укладывается – как может родитель убить своих детенышей? Мы уже несколько лет наблюдаем за жизнью лебединых семейств на нашем пруду и видели только проявления любви и заботы. Если, например, лебеди не могли улететь на зимовку из-за больных детенышей, родители оставались с ним, хотя зимой пруд у нас иногда промерзает почти полностью. Но лебеди даже своей жизнью готовы были рискнуть, но никогда не бросали своих малышей в беде. 
По словам Ритории, свидетелями расправы отца-лебедя над детенышами стали местные жители – рыбаки и отдыхающие. 
– Вчера сразу несколько человек видели, как отец нападал на своего детеныша – сначала загнал его в камыши, а потом добил. Сегодня такую же картину наблюдал рыбак – лебеденок даже к нему подплыл, чтобы спастись от расправы. Но это его не спасло. Рыбак потом увидел два растерзанных детеныша в камышах. Причем они все были в крови, как будто их пытались освежевать, – продолжает свой жуткий рассказ женщина. 
Местные жители, тяжело переживающие трагедию, выдвигают разные версии случившегося. 
– Мы уже думали, может, у лебедей, как у людей – есть хорошие, а есть плохие? Может, этот папаша просто маньяк? А, может, он ревнует своих детенышей к подруге. Хотя, конечно, это ненормально, но ведь все бывает, правда? А люди видели, что у родителей малышей сейчас как-будто брачный период начался. Вот, может, увидел в подрастающем лебеденке соперника, – гадают горожане. 
Между тем, сейчас в семье остался всего лишь один детеныш из пяти. Люди боятся, что и его ждет ужасная участь. 
Ранее руководитель приюта «Птичий остров» Алина Ерина выдвинула свою версию о причинах произошедшей на котовском пруду лебединой трагедии. 
Фото читателей V102.RU

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