Происшествия 20.09.2024 20:43
0
20.09.2024 20:43
Жители Котово Волгоградской области с ужасом продолжают наблюдать за драмой, которая развернулась на местном пруду. Как рассказала V102.RU местная жительница Ритория, глава лебединого семейства, который вместе со своей подругой воспитывал пятерых детенышей, а накануне заклевал до смерти одного из них, расправился еще с тремя лебедятами.
– Мы просто не можем поверить в то, что произошло, - горюет котовчанка. – В голове не укладывается – как может родитель убить своих детенышей? Мы уже несколько лет наблюдаем за жизнью лебединых семейств на нашем пруду и видели только проявления любви и заботы. Если, например, лебеди не могли улететь на зимовку из-за больных детенышей, родители оставались с ним, хотя зимой пруд у нас иногда промерзает почти полностью. Но лебеди даже своей жизнью готовы были рискнуть, но никогда не бросали своих малышей в беде.
По словам Ритории, свидетелями расправы отца-лебедя над детенышами стали местные жители – рыбаки и отдыхающие.
– Вчера сразу несколько человек видели, как отец нападал на своего детеныша – сначала загнал его в камыши, а потом добил. Сегодня такую же картину наблюдал рыбак – лебеденок даже к нему подплыл, чтобы спастись от расправы. Но это его не спасло. Рыбак потом увидел два растерзанных детеныша в камышах. Причем они все были в крови, как будто их пытались освежевать, – продолжает свой жуткий рассказ женщина.
Местные жители, тяжело переживающие трагедию, выдвигают разные версии случившегося.
– Мы уже думали, может, у лебедей, как у людей – есть хорошие, а есть плохие? Может, этот папаша просто маньяк? А, может, он ревнует своих детенышей к подруге. Хотя, конечно, это ненормально, но ведь все бывает, правда? А люди видели, что у родителей малышей сейчас как-будто брачный период начался. Вот, может, увидел в подрастающем лебеденке соперника, – гадают горожане.
Между тем, сейчас в семье остался всего лишь один детеныш из пяти. Люди боятся, что и его ждет ужасная участь.
Ранее руководитель приюта «Птичий остров» Алина Ерина выдвинула свою версию о причинах произошедшей на котовском пруду лебединой трагедии.
Фото читателей V102.RU
Волгоградец получил травмы при падении с моста через Волгу20.09.2024 20:13
Происшествия 20.09.2024 20:13
Московский рейс развернули через 20 минут после вылета из Волгограда20.09.2024 19:54
Происшествия 20.09.2024 19:54
Молодая волгоградка умерла на глазах у очевидцев в фитнес-клубе20.09.2024 16:40
Происшествия 20.09.2024 16:40
В Волгограде при падении с Астраханского моста погиб пропавший программист20.09.2024 15:51
Происшествия 20.09.2024 15:51
Сбитая Daewoo Matiz школьница поступила в хирургию волгоградской больницы20.09.2024 12:18
Происшествия 20.09.2024 12:18
Под Волгоградом легковушка слетела с моста: погибли двое20.09.2024 08:46
Происшествия 20.09.2024 08:46
Горючие стоки: тонны красной краски слили в канализацию Волгограда20.09.2024 08:30
Происшествия 20.09.2024 08:30
Мужчина погиб при падении с Астраханского моста в Волгограде20.09.2024 08:08
Происшествия 20.09.2024 08:08
В хуторе Волгоградской области 4-месячная телка пала от бешенства19.09.2024 21:57
Происшествия 19.09.2024 21:57
Самогонный аппарат убил 91-летнюю пенсионерку под Волгоградом19.09.2024 20:24
Происшествия 19.09.2024 20:24
Упавший с лошади пастух скончался в больнице Волгограда19.09.2024 20:02
Происшествия 19.09.2024 20:02
На севере Волгограда эпично сгорела куча мусора: видео19.09.2024 18:00
Происшествия 19.09.2024 18:00
«Мы все ревем»: в Котово обсуждают убийство белого лебедя на местном пруду19.09.2024 16:31
Происшествия 19.09.2024 16:31
Огонь выжег квартиру в пятиэтажке на ул. Кузнецкая в Волгограде19.09.2024 13:47
Происшествия 19.09.2024 13:47
Приставы в Волгограде пресекли попытку увеличить долг фальшивым решением суда19.09.2024 13:21
Происшествия 19.09.2024 13:21