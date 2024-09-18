Экология

Владелец бензовоза возместил вред за пролитое в ДТП под Волгоградом горючее

Экология 18.09.2024 21:30
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18.09.2024 21:30


Московская компания, которая является владельцем бензовоза, выплатила больше 568 тысяч рублей ущерба, причиненного почвам в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, такое решение принял арбитражный суд по иску природоохранного ведомства.

Согласно материалам дела, 10 апреля 2023 года в результате столкновения бензовоза Mercedes и КАМАЗа вблизи поселка Большие Чапурники на землю вылилось содержимое бензовоза. Горючим было загрязнено 100 кв.м. территории.

- В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: нефтепродуктам, хлорид-иону, сульфат-иону. Управлением установлено, что владельцем бензовоза Mercedes является ООО «Вестерн Петролеум Транспортэйшн», - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В результате был произведен расчет ущерба, причиненного почвам. После вынесения решения судом компания полностью выплатила эту сумму.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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