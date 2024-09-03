Две жительницы Волгоградской области получили награду за участие в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- В Волгоградской области специального приза удостоены Безрукова Арина из Фролово и Епифанова Любовь Александровна из ст.Усть-Бузулукская, - сообщили в управлении.





Арина пишет экологические сказки, в которых рассказывают маленьким детям, как нужно и как нельзя обращаться с природой и окружающей средой. Она предлагает школам включить уроки экологии в планы обучения на 2024-2025 год.

Эколог на пенсии Любовь Александровна представила работу «Экология моей души». Это авторское стихотворение о том, как важно любить и охранять нашу природу.

Победителям и призерам IV сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» руководитель Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Руслан Гасанов и сотрудники управления в торжественной обстановке вручили ценные подарки. Среди награжденных были не только представители Волгоградской области, но также Астраханской области и республики Калмыкия.

Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. Призеры и победители получают смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, денежные сертификаты, а также преимущества при поступлении в более 100 российских вузов.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора