Волгоградцы отправили еще 26 тонн гуманитарной помощи курянам





Из Волгоградской в Курскую область 20 сентября отправили еще 26 тонн гуманитарного груза. Для жителей пострадавшего при терактах ВСУ российского региона волгоградцы собрали продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости и бытовую химию. Как сообщают в администрации региона, состав партии был согласован с властями Курской области.

– В сборе гуманитарного конвоя для жителей Курской области принимают участие все муниципальные образования региона, предприятия и организации, коммерческие структуры, фермеры, простые граждане, – рассказали в обладмине. – Представители старшего поколения, национальные общины и казачьи дружины, общественники также задействованы в данной работе. Свой вклад вносят и активисты регионального исполкома ОНФ.





Напомним, задачи по оказанию помощи и поддержки жителям приграничного субъекта поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона лично проконтролировал отправку первого конвоя.

Ранее сообщалось о прибытии в Волгоградскую область детей, эвакуированных из Курской области. В волгоградском регионе дети продолжают обучение по школьной программе.

Фото: администрация Волгоградской области