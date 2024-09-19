Экология

В 338 млн рублей оценен вред соленому озеру Баскунчак из-за сброса отходов

Экология 19.09.2024 21:01
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19.09.2024 21:01


Обустройство автодорог строительным мусором на озере Баскунчак в Астраханской области грозит уголовным делом для причастных к этому лиц. Ущерб, нанесенный этому уникальному водному объекту, где любят отдыхать и туристы из Волгоградской области, оценивается в 338 миллионов рублей, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В адрес управления поступали многочисленные обращения граждан по факту загрязнения озера Баскунчак строительными отходами в результате деятельности  ООО «Руссоль».  Природоохранное ведомство провело внеплановую выездную проверку, в ходе которой установлены многочисленные нарушения в сфере обращения с отходами при пользовании недрами на Баскунчакском месторождении поваренной соли. 


- В ходе осмотра Баскунчакского месторождения поваренной соли установлен факт причинения вреда водному объекту в результате оборудования ООО «Руссоль» строительными отходами технологических и вспомогательных автодорог, - сообщили в управлении.


Всего по итогам проверки выявлено 14 нарушений, в числе которых сброс отходов производства и потребления в озеро Баскунчак, что повлекло причинение существенного вреда. Ущерб оценивается в 388 196 582 рублей.

Выявленные нарушения образуют составы административных правонарушений сразу по нескольким статьям КоАП РФ.  В адрес Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры направлены материалы проверки в отношении ООО «Руссоль» для решения вопроса о передаче материалов в органы предварительного расследования в порядке статьи 37 УПК РФ в отношении должностных лиц по ст. 250 и 255 УК РФ. 


Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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