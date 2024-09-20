Общество

Волгоградские следователи поздравили защитника Сталинграда со 102-летием

Общество 20.09.2024 16:20
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20.09.2024 16:20


Следователи Светлоярского района Волгоградской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Небыкова с днем рождения. Как сообщает V102.RU, защитнику Сталинграда в этом году исполнилось 102 года. Поздравления ветеран принимал при полном параде – в кителе с медалями. 

Николай Ананьевич окончил училище связи в 1941 году и в составе 64-ой Армии принимал участие в обороне города-героя. Подвергая себя риску, красноармеец обеспечивал бесперебойную связь для проведения военной операции. 

В 1943 году он был переведен в отдельный батальон связи на станции Бекетовка, в составе которой дошел до Румынии. В 1944 году ветеран получил тяжелое ранение и был отправлен в запас. После войны Николай Небыков еще 34 года проработал в органах Советской милиции, пять из которых в должности оперуполномоченного уголовного розыска. На пенсию он ушел в звании подполковника милиции. 

Фото: СУ СКР Волгоградской области

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