



Следователи Светлоярского района Волгоградской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Небыкова с днем рождения. Как сообщает V102.RU, защитнику Сталинграда в этом году исполнилось 102 года. Поздравления ветеран принимал при полном параде – в кителе с медалями.

Николай Ананьевич окончил училище связи в 1941 году и в составе 64-ой Армии принимал участие в обороне города-героя. Подвергая себя риску, красноармеец обеспечивал бесперебойную связь для проведения военной операции.

В 1943 году он был переведен в отдельный батальон связи на станции Бекетовка, в составе которой дошел до Румынии. В 1944 году ветеран получил тяжелое ранение и был отправлен в запас. После войны Николай Небыков еще 34 года проработал в органах Советской милиции, пять из которых в должности оперуполномоченного уголовного розыска. На пенсию он ушел в звании подполковника милиции.

Фото: СУ СКР Волгоградской области