«Каустик» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса по охране труда





Минтруд отметил передовые решения и практики волгоградского предприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, «Каустик» стал призером в номинации «Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда численностью свыше 1000 человек».

В ходе соревнований между организациями-участниками всероссийского конкурса комиссия оценивала лучшие практики, уровень совершенствования системы управления охраной труда и снижения профессиональных рисков, а также информацию о достигнутых результатах.

В своей деятельности волгоградский завод год от года демонстрирует неуклонное следование всем требованиям безопасности в сфере охраны труда. Это помогает ему не просто эффективно использовать ресурсы, но и улучшать условия труда на рабочих местах, в том числе внедряя инновационные практики в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Проект внедрения комплексного обслуживания и обеспечения сотрудников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ с помощью организации-партнера на условиях аутсорсинга стал первым в России по объему функционала.

Отмечается, что безопасный труд, сохранение жизни и здоровья человека на рабочем месте зафиксированы, как основные приоритеты, в коллективном договоре завода, что обеспечивает ему ежегодно призовые места в престижных рейтингах Министерства труда и социальной защиты РФ.

Фото предоставлено «Каустиком».